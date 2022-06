Hoy en día existen Cercas para todas las necesidades

El cuidado de las propiedades y espacios en particular es una necesidad, en tanto el resguardo garantiza seguridad y privacidad. Las cercas en sus múltiples variedades, ofrecen esa posibilidad de sentir que nuestra casa, jardin, terreno o edificio, se encuentra efectivamente protegidos y resguardados.

Las cercas son básicamente estructuras diseñadas para cumplir las siguientes funciones primeramente delimitar, separando un espacio del otro, por otro lado están proteger y resguardar esos espacios delimitados. Pero no todas las cercas son iguales aun cuando cumplan la misma función, y el tipo de cercas va definido por su función y su ubicación, lo cual determinará los materiales a ser utilizados.

Entre los tipos de cercas las de madera

Entre los tipos de cercas encontramos las más típicas que son las de jardín. Hechas en base a postes de madera enterrados en la tierra, separados entre ellos, con una distancia aproximada de unas 10 a 15 pulgadas, y se colocan tantos postes como sea de la extensión del jardín. Este tipo de cercas se pueden armar en el sitio con los postes de madera ya listos, o bien pueden comprarse las cercas ya listas, las cuales vienen diseñadas por tramos de unos 120 centímetros aproximadamente, ensamblables por unos ganchos especiales que las unen entre sí, quedando las cercas listas en pocas horas.

Estas cercas de postes también son utilizadas en otras áreas de las casas como los frentes y fachadas, ciertamente que no ofrecen en estas ubicaciones mayor resguardo, pero usualmente se usan en zonas muy seguras, sólo para proteger el ingreso de animales y vehículos no deseados. Además le dan a las casas un toque rural muy particular y bastante acogedor.

Si hablamos de delimitar espacios de un modo más seguro, ya las cercas deben ser hechas de materiales más delimitadores, como son el caso de las cercas metálicas, las cercas de piedra, las cercas de paredes de bloque y ladrillo, ya estaríamos hablando de gran seguridad y resguardo de los espacios donde definitivamente las cercas tienen otra característica muy diferente a las cercas de un jardín. Cercas de piedra

Aparte de las cercas para jardines hechas con postes de madera, están las cercas de piedra, las cuales ofrecen una gran resistencia, durabilidad y le dan a los espacios un toque estético muy particular. Este tipo de cercas se construyen en base a lajas de piedra, las cuales vienen ya listas y son de fácil traslado e instalación, se unen con la típica mezcla de arena con cemento y se les puede agregar algún aditivo para la humedad, no olvidemos que estarán expuestas a las embestidas del medio ambiente, y una buena unión con anti humedad puede garantizar mayor durabilidad.

Por el tipo de material utilizado en las cercas de piedra, las características rústicas son obvias, lo que convierte a las cercas de piedra en las consentidas de los arquitectos, al incorporarlas ampliamente en diseños de jardinería en muchos estilos, clásicos, orgánicos, minimalistas, hasta los diseños Zen.

La versatilidad y durabilidad de las cercas de piedra permiten contar con trabajos hechos para larga vida, sin tener que preocuparnos mucho ni del sol, ni de la lluvia, ni del frío, ni del calor, ya que la piedra como muchos dicen aguanta todo . Cercas metálicas

Las cercas metálicas generalmente pueden ser adquiridas en rollos, y se instalan en base a estructuras hechas de postes metálicos los cuales se fijan a la tierra. Normalmente este tipo de cercas son instaladas para la delimitación de terrenos de variadas dimensiones, en espacios deportivos y recreativos como estadios de fútbol y de béisbol, canchas públicas de baloncesto, balonmano y fútbol de sala. También podemos verlas en las delimitaciones de parques, en las zonas de animales de los zoológicos. La gran ventaja de este tipo de cercas es que permiten la visibilidad entre un espacio y el otro, y ese contacto visual da la posibilidad de saber y hasta controlar lo que acontece de un lado y de del otro.

Cercas de barandas de madera

Si somos amantes de los animales grandes como los cuadrúpedos, las cercas elaboradas con barandas de madera son nuestra mejor opción. Bien sean caballos, asnos, camellos o vacas, el cercado hecho con barandas de madera nos permitirá crear el corral de nuestros sueños, donde nuestros animales grandes pueden estar tranquilos y bien vigilados.

A diferencia de las rejas metálicas las cuales en el caso de los corrales, se emplean para el cuidado de animales pequeños, o voladores como especies de aves, en este caso las barandas de madera protegen a los cuadrúpedos de hacerse daño al tratar de morder los alambres de las cercas metálicas, y les permiten ser paseados a otras zonas de los terrenos de pastoreo o a cabalgar en el caso de los caballos. Cercas con paredes De los tipos de cercas seguras y resguardadas, sin lugar a dudas, las cercas hechas con paredes son las protagonistas de la película. Cuando alguien quiere cruzar de un lado al otro y sólo ve una cerca de madera o de piedra, la puede brincar y sin mayores dificultades está en el otro lado. Si alguien se enfrenta con una cerca metálica la dificultad es mayor y podría o no cruzarla, el riesgo puede ser grande. Pero cuando alguien se encuentra con un cercado de bloques o ladrillos con más de dos metros de alto, ya la cosa cambia y simplemente lo más probable es que termine desistiendo de la idea de brincar al otro lado, porque podría hacerlo pero no sabe con qué podría encontrarse por ejemplo un perro rabioso, y por el otro lado ¿cómo salir después? Con esta lógica lo más probable es que los amigos de lo ajeno decidan no meterse en su casa.

Las cercas hechas con paredes o muros garantizan varias cosas aparte de seguridad y resguardo, otorgan por otro lado privacidad y aislamiento de los sonidos externos, algo muy anhelado en estos días modernos tan ruidosos. Sea cual sea tu necesidad de cercado, un jardín, tu casa o edificio, recuerda que hoy en día existen cercas para todas las necesidades.