¿Cocina pequeña? Aprende a decorarla con poco presupuesto

La mayoría de las veces la decoración de cualquier espacio resulta ser un problema al inicio, por ello para muchas personas la cocina suele ser un tema primordial, esto se debe al gran número de personas que tienen que vivir en casas pequeñas. Este tipo de cocinas suele verse con frecuencia en las casas de los estudiantes, recién casados, divorciados, solteros, etc. Por ello las propuestas de decoración se han visto en la necesidad de plantear nuevas opciones para aquellos que poseen pocos metros cuadrados y que además son fanáticos del buen gusto.

Lo primero que debe considerar antes de iniciar la decoración de la cocina son los gustos, ya que de ellos dependerá el resultado final de todas las elecciones que se tomen, el aportar un estilo muy personal suele ser un beneficio, ya que esto nos ayuda a evitar el aburrimiento en un futuro. Las cocinas pequeñas también pueden ser muy bonitas, es muy importante que se aproveche todo el espacio disponible, de esta manera no se verá sobre saturado el lugar. Los diseños en forma de “L” o de “U” permiten aprovechar al máximo las paredes, por ello si el presupuesto no es muy elevado, la mejor inversión que puedes hacer es la inclusión de gabinetes aéreos “al aire libre”, es decir sin puertas, esto cumple dos funciones: la primera es que permite la perfecta visibilidad al contenido, además se reducen los costos de inversión al no necesitar puertas de vidrio.

Pero en ocasiones no todo es color de rosa, por ello es bueno recordar que el orden debe reinar en todo momento dentro de la cocina, de no ser así, tanto los miembros de la familia como los invitados solo podrán percibir un ambiente muy cargado. El color blanco suele ser la mejor opción cuando queremos iluminar un lugar, aporta al lugar la sensación de amplitud. La presencia de electrodomésticos en los espacios reducidos debe hacerse lo menos notoria posible, ya que esto implica desorden en muchos casos.

Los muebles multipropósito suelen ser una excelente opción para este tipo de estancia, el hecho de que la cocina cuente con pocos metros cuadrados, no quiere decir que no puedas compartir de un rico desayuno en la mesa de la casa, por ello las mesas plegables te permitirán disfrutar de una grata velada, pero después de su uso puedes volver a empotrarla, de esta manera tendrás siempre el espacio disponible para tu desplazamiento. Con estos pequeños trucos podrás aprovechar al máximo los pocos metros cuadrados que te ofrece tu cocina. ¡Manos a la obra!