Muchos Constructores para una misma obra



No existe construcción sin constructores, así como no hay playa sin arena o mar sin sal, los constructores son el vehículo para la ejecución de todas las construcciones existentes, desde tiempos inmemoriales, desde las pirámides de Egipto o los grandes monumentos Mayas, siempre han sido los constructores los que han hecho posible esas grandes maravillas. Pero no solo eso sino nuestra propia casa también fue hechas por algunos constructores, las carreteras, las escuelas, las plazas, los centros comerciales, los hoteles, las calles, y la lista es prácticamente infinita, pero en prácticamente todo aquello que ha sido hecho por el hombre tiene detrás uno o varios tipos de constructores.

Analizándolo más en profundidad los constructores están en todas partes, en toda obra humana que implique algún tipo de desarrollo, todo lo edificable implica algún tipo de construcción, de allí la importancia de alguien que construya. Y en este punto cabe destacar que hay muchos tipos de constructores pero por su perfil profesional es indudable que los ingenieros son los mejores dando soluciones prácticas en cuanto a la edificación de todo tipo de infraestructura, por otro lado poseen el conocimiento científico que hace tocar tierra los diseños creativos del arquitecto, es quien hace posible los sueños arquitectónicos.

Incluso existen referencias y documentos que revelan profundos conocimiento de ingeniería en las culturas antiguas como los egipcios y mayas, por mencionar sólo dos, pero hoy en día se sabe que esas grandes maravillas que mencionamos al principio sólo fueron posibles, gracias a la intervención de ingenieros expertos en construcción. Así como el arquitecto con su creatividad diseña modelos fabulosos y concibe desde su sentido estético y de conocimiento del espacio y las formas, el ingeniero lo construye, lo materializa, lo hace visible, lo lleva al plano de la realidad; es por eso que existe una simbiosis profesional de suma importancia entre arquitectos e ingenieros o constructores, de la cual depende en gran medida que toda edificación sea llevada a termino con el mejor de los resultados.

Como también lo mencionamos hay varios tipos de constructores los cuales son de hecho las piezas del engranaje en el trabajo del ingeniero, estos son los maestros de obras y albañiles, quienes con sus conocimientos y experiencias en el campo práctico coadyuvan enormemente en el trabajo del ingeniero, cada quien en su espacio da sus aportes y el resultado final es una construcción firme y debidamente edificada.