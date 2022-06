Decora el cuarto para el bebe de la manera correcta

Un para bebés debe ser un lugar para jugar, aprender y soñar. Los más pequeños de la casa deben familiarizarse en este espacio a dormir solos, a los colores, a las formas, a los olores etc. Por ello los expertos consideran que su cuarto debe ser como su propio pequeño mundo. Por ello puedes ir estudiando un poco sobre las tendencias decorativas de la actualidad, y a su vez cuales son los colores, y formas más indicados, aun cuando muchas personas prefieren decorar de una vez con coches, deportes, o en el caso de las niñas de princesas o animales… Es importante recordar que mientras más información busques mayor será el resultado obtenido. Los profesionales en materia de decoración consideran que los colores rojos, negro y azul oscuro no deben ser empleados en los cuartos para bebe, por ello se recomiendan las decoración con tonos claros y pasteles, donde la cama cuna si puede tener el diseño que la preferencia de la persona siempre y cuando aporte la comodidad necesaria para los niños, todo dependerá del presupuesto que se tiene disponible, ya que en el mercado actual existen cunas o camas cunas de todas las formas y tamaños, para cada gusto y preferencia de cada persona.

Por otro lado si el presupuesto que se tiene no es muy amplio, lo mejor es elegir un mobiliario sencillo pero bonito, recordando que la economía no es sinónimo de mal gusto, por lo que se pueden conseguir diseños muy bonitos, lo que más importa es la comodidad del bebe. Otra cosa que debe ser considerada son las dimensiones y el grosor del colchón, ya que la comodidad del bebe debe ser prioridad. Los cuartos temáticos en la actualidad han sido un verdadero boom, además estos no pasan de moda, en este caso existen muchas decoraciones que imitan un castillo en el las niños se sentirán como auténticos príncipes y princesas cual cuento de hadas.

Pero si lo que quieres es dar una mayor ambientación, la pared puede ser forrada con un papel tapiz que simule las piedras de un castillo, este debe fijarse de la madera correcta para evitar que los niños cuando empiezan a gatear lo despeguen. Además se puede complementar esta decoración con la colocación de algunos vinilos con caras de príncipes y princesas, esto nos ayudará a convertir la habitación en un verdadero cuento. La el espacio que queda a un lado de la cuna en la zona del piso puede perfectamente complementado cojines y una alfombra de números, o simplemente una de algún material grueso, esto permitía que a la hora de que la madre amamante puede ubicarse en esta zona para disfrutar de una mayor comodidad, considerando, que cuando el niño crezca pueda jugar con tranquilidad aquí, ya que el piso se encuentra protegido, y a la hora de dar sus primeros pasos podrá hacerlo con confianza. Mientras que las cortinas tienen un papel muy importante cuando hablamos del cuarto del bebe, ya que estas nos ayudarán a reducir la entrada de directa de los rayos solares, los cuales incomodan a los infantes en sus primeros meses de vida.

A la hora de escoger las cortinas que darán vida a esta zona del cuarto debes considerar varios aspectos, primero: que el material de estas no suelte ningún tipo de partículas, es decir, pelusas; dos: que el material sea claro pero a su vez pueda adaptarse para aumentar la oscuridad den el lugar, tres: que sea de fácil aseo, y que su limpieza sea realizada periódicamente, buscando en todo momento la reducción del polvo, cuatro: que tenga algún motivo, es decir, de muñequitos, pero si no tiene ninguno es preferible que se elija en tonos pasteles. Sin embargo si hablamos de un cuarto que es compartido; se necesita elegir una temática que sea común a ambos niños, para que ambos se vean atraídos por la decoración que hay en el espacio. Donde los colores sean beneficiosos si en el cuarto dormirán una niña o un niño, ya que entonces la decoración no podrá ser hecha única y exclusivamente para el bebe sino para ambos.

Cuando se presentan este tipo de situaciones se recomienda decorar con tonos que favorezcan ambos sexos bien sea el naranja, azul cielo, verde agua, blanco. Ya que estos además de combinar ayudan a disfrutar de un espacio visualmente mucho más amplio, sin embargo no es recomendable pintar el cuarto de manera unicolor, sino con el pasar del tiempo se torna tedioso y poco llamativos, recuerda que la mejor opción es elegir pintar una sola pared de naranja por ejemplo y el resto de blanco o cualquier otro tono algo más suave como lo es el beige, o el crema y por último complementar con una franja en color naranja. Por otra parte tenemos el es un estilo algo “antiguo” o mejor dicho vintage, este es ideal para el cuarto de los niños, ya que es un diseño que se adapta con mucha facilidad a los requerimientos de las personas, favoreciendo de esta mara el presupuesto que tienen los padres a su disposición.

Lo más importante de este estilo es que los muebles sean debidamente restaurados, para que los niños con el pasar del tiempo no se vean afectados por el polvo, así como las demás partículas que pueden existir, además no existe una mejor manera de restaurar un mueble que ya no nos guste, y que se encuentre además en total abandono. El color es la clave en este tipo de cuartos decorados con este estilo, ya que hasta las sábanas, edredón y cojines deben ser del tono del sexo del bebe, es decir, si es una niña de color rosa, o si es un varón de color azul, mientras que para la pared se puede optar por algunos tonos pasteles, pero los muebles deben mantener la línea de los tonos que fueron elegidos para la decoración aun cuando nos preguntamos ¿Por qué será que a casi todas las niñas les encanta el rosa?