Decora tu cuarto de una manera muy personal



Para nadie es un secreto que el cuarto suele ser el área de la casa donde más tiempo pasas, sin importar si vives solo o en el hogar de tus padres, este espacio suele ser el lugar más privado que muchas personas tienen, llegando a ser una especie de “guarida” contra el estrés. La decoración del cuarto debe ser muy bien estudiada, recordando que es ahí donde dormirás, veras televisión, conversarás por teléfono, estarás muchas noches en vela estudiando o quizás sea el lugar elegido para superar ciertas situaciones. Por eso es importante que decores este espacio lo más cómodo y relajante posible.

Los proyectos de decoración no son fáciles, sin embargo tomando en cuenta algunos aspectos como el tamaño, tus intereses, gustos, estilo, colores, entre muchas otras cosas podrás disfrutar de un cuarto mucho más estilizado y armónico. Recuerda que nunca esta demás tener algunos truquitos bajo la manga para que tu cuarto luzca increíble, con ellos podrás inspirarte mucho más. La limpieza es muy importante para poder disfrutar de un lugar mucho más despejado, recuerda que debes ir sacando todas las cosas que no utilizas o que simplemente no deben ir en el cuarto.

La buena elección de la pintura te permitirá imprimir a tu cuarto un toque mucho más personal, es recomendable elegir colores claros como el blanco, amarillo, rosado, azul cielo, etc. Los tonos claros tienen muchas características positivas, en el caso de las habitaciones pequeñas permite que el lugar se pueda ver mucho más amplio además contribuye con la iluminación del sitio. Actualmente el papel tapiz y el vinil se han vuelto tendencia cuando hablamos de diseño de interiores, estas opciones resultan ser una opción muy favorable si de ahorrar se trata, además su colocación puede ser realizada sin necesidad de contratar a un experto. Las citas de libros, canciones, imágenes de superhéroes, flores, etc.

Estas suelen ser una de las primeras opciones para embellecer alguna de las paredes. Para los amantes de la lectura, la iluminación es fundamental, es bueno recordar que la colocación de algunos focos de luz al rededor de la habitación permitirá mantener la armonía, a tal punto de que puedas disfrutar de un buen libro al caer la noche, además la luz amarilla es una excelente opción si deseas dar a tu cuarto una apariencia mucho más cálida y romántica a la vez. Recuerda que la personalidad que le des a tu cuarto será la que disfrutes en todo momento, por ello es muy importante que hagas siempre una buena elección.