Escaleras diseñadas para durar mucho tiempo

Todo aquel que ha vivido o vive en una casa de dos plantas, sabe de la importancia que es contar con unas buenas escaleras. Tanto internamente así como externamente, es fundamental instalar las escaleras del modo más profesional posible, y en este sentido recomendamos cien por ciento contar con asesoría profesional a la hora de instalar nuestras escaleras.

Cada casa o construcción está diseñada de un modo en particular y por lo tanto las escaleras deben ajustarse a esos espacios, de modo tal que sean lo más prácticas y funcionales posibles.

Muchas veces podemos pensar que unas escaleras simplemente se trata de unos cuantos escalones colocados uno sobre el otro, con cierta separación, pero resulta que eso puede ser así en teoría, sin embargo la realidad nos aterriza enseñándonos que aun cuando puede ser sencillo, la instalación y más aún la elaboración de una buenas escaleras lleva su tiempo y su trabajo, tiene su ciencia, hablando en el argot de los ingenieros y constructores.

Una gran ventaja es que hoy en día hay casas especializadas en la elaboración de escaleras, hechas a la medida de cada necesidad, con variedad de estilos y formas, en diversos materiales como tales como el hierro, la madera, o prefabricadas con estructuras y peldaños de hormigón, las hay recubiertas con diseños más artísticos para los amantes de lo clásico. En cuanto a los pasamanos y estructuras auxiliares también hay variedad de modelos y diseños disponibles en el mercado en una gran variedad de colores y texturas.

Tipos de escaleras

Cuando hablamos de que ciertamente existen varios tipos de escaleras, nos referimos a que no todas son iguales, las hay de una línea que es el diseño más clásico, de hecho históricamente en la antigüedad, las primeras escaleras fueron diseñadas con peldaños tallados en grandes troncos de madera, con el tiempo fueron evolucionando y conocemos todos los tipos de escaleras que existen hoy en día, no sólo en las casas y edificaciones, sino para uso industrial y doméstico. Las escaleras son elementos imprescindibles en los arreglos de todo tipo, para los pintores, carpinteros, instaladores, electricistas, mamposteros, albañiles y pare de contar, quien no hace uso de unas escaleras para facilitarse el trabajo diario?

También hay escaleras en forma de U, estas sirven para recorrer y conectar espacios superiores e inferiores, permitiendo el traslado de objetos aprovechando la forma natural de terrenos cóncavos, los cuales tienen depresiones o formas ahuecadas de cierta profundidad.

Las escaleras en forma de L son las más clásicas y modernas, ya que la variedad de diseños y estilos es realmente impresionante. Estas escaleras en L son usadas en la mayoría de los apartamentos y casas pequeñas, por su versatilidad y acoplamiento a los espacios más reducidos. Sus diseños varían de construcción en construcción, así como los materiales que van desde las más clásicas de hormigón armado y peldaños de cemento recubierto de cerámica, o peldaños de madera, hasta las más ultramodernas o minimalistas elaboradas en materiales menos tradicionales como cristal, metal, guayas de acero, hierro laminado y aluminio. A la hora de escoger todo dependerá del gusto y el presupuesto, ya que hay para todo.

Una gran ventaja que tienes en particular las escaleras en forma de L, es que permiten la creación de espacios de almacenaje o cuartos de herramientas, debajo de sus estructuras, incluso hay quienes optan por hacer pequeños dormitorios y cuartos de costura o trabajos de ese estilo. En definitiva son espacios aprovechables sobre todo cuando se trata de casas y apartamentos pequeños, donde cada rincón aprovechado es un plus adicional en el hogar. No olvidemos que Harry Potter vivió casi toda su infancia en el cuarto de las escaleras, un detalle interesante porque sin ser ciencia ficción se ha conocido de casos de personas que duermen en espacios así sin ningún problema por largos periodos de su vida.

Por último están las siempre presentes en todos lados, por su versatilidad, ahorro de espacio y bajo presupuesto, las escaleras de caracol.

Las escaleras de caracol tienen la gran cualidad de unir distancias con un aprovechamiento espacial que las hace únicas e imprescindibles en muchos edificios y casas, independientemente del tamaño, las escaleras de caracol son muy funcionales, de fácil instalación y muy seguras.

En el mercado se pueden conseguir una gran variedad de diseños y estilos de escaleras de caracol, el hierro laminado, en hierro forjado, prefabricadas sólo de ser ensambladas en madera y hormigón, o para los más exigentes de madera pura con brocados y pasamanos tallados, unas piezas artísticas en todo su esplendor.

Características de unas buenas escaleras

Ya sean en forma de L, en forma de U, lineales o en forma de caracol, unas buenas escaleras deben tener algunas características que las definan como ser de buena calidad. La primera característica de unas buenas escaleras, es que los peldaños y la distancia entre cada uno de ellos sean los estándares. Como regla general se aplica la regla del 30 X 18 centímetros, lo que equivale a que cada peldaño debe tener treinta centímetros de ancho por dieciocho centímetros de distancia entre cada uno.

Es una medida usada universalmente, la cual sólo varía levemente en casos como las escaleras de caracol por su forma, así como en espacios donde la población es de adultos mayores y se les dificulta transitar escalones de 18 centímetros, en esos casos se deben hacer los ajustes correspondientes a cada espacio en particular.

Una segunda características importantes que caracterizan a las buenas escaleras es que son absolutamente firmes, esto les otorga seguridad y confiabilidad a sus usuarios. A nadie le gusta transitar por escaleras que lucen o son de hecho poco seguras, la seguridad es fundamental a la hora de construir e instalar unas buenas escaleras.

Como tercera característica de unas escaleras bien hechas, es su ergonomía, y esto tiene que ver con el diseño, con la forma y la comodidad de los peldaños cuando transitamos, y con el diseño de los pasamanos. Tenemos que tener muy en cuenta que antes que todo las buenas escaleras deben ser cómodas, deben ser escaleras diseñadas para durar mucho tiempo.