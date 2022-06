Atrae la energía positiva a tu hogar

Debemos dar especial cuidado la zona de la entrada principal de la casa, ya que esta parte simboliza la boca de entrada del chi. Además la sala es el sector de la casa que da la bienvenida, por ello debe contar con una excelente iluminación y orden, por esto los colores recomendados se basan en tonos suaves, muebles encantadores, agradables y cómodos. Mientras que el comedor debe lograr crear un ambiente de armonía y unidad familiar. La mesa ideal es la redonda y de madera, ya que iguala a todas las personas, siempre se deben tener más sillas que los integrantes de la casa, ya que significa que están abiertos a recibir más personas.

Es recomendable que la mesa se encuentre adornada con un centro de mesa, además la iluminación es primordial especialmente sobre la mesa. Se recomiendan tonos beige, tierra, los verdes pero con toques cálidos como el verde limón. Se pueden usar imágenes u objetos de paisajes, girasoles, peces, frutos uvas que representan la prosperidad. El área de la cocina debe contar con una gran variedad de elementos de madera, ya que en el feng shui éste espacio está relacionado con la salud y prosperidad, debe haber orden y limpieza, así como el control de la distancia entre el agua y el fuego se puede producir un choque negativo que podría afectar a todos los miembros de la casa.

En el feng shui se pueden usar todos los colores menos el azul, el rojo intenso y el naranja que generan estrés, en esta zona, además no se recomienda la colocación de imágenes sagradas, ni tener remedios a la vista. La zona de los cuartos debe ser un lugar donde reine la serenidad, en el que podamos recargar las energías después de un largo día de trabajo. Es importante tener en cuenta no colocar elementos que nos recuerden el trabajo y no tener un espejo que refleje a las personas cuando están acostadas en la cama,