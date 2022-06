Decora tu finca de una manera muy natural

En la actualidad una de las mejores opciones cuando llega la época de vacaciones son las fincas, donde las tradiciones de los que mantienen los pueblos cercanos pueden ser disfrutadas, es por ello que es tan necesario decorar tanto el interior de la casa como el exterior de la misma según los gustos y preferencias de las personas que ahí suelen vacacionar, considerando que lo primero que debe tener la decoración de cualquier espacio es comodidad y que a su vez la estancia sea muy acogedora, de esta manera podrán ser disfrutadas grandes veladas.

Una de las mejores opciones para iniciar la decoración de una finca, es tomando como punto de referencia otras decoraciones, de cualquier otra casa de campo, de esta manera se puede ir consiguiendo la inspiración necesaria, de igual forma podremos ir observando cuales son aquellas cosas que no pueden faltar en las fincas rústicas o modernas como por ejemplo las pieles sintéticas de animales salvajes o cualquier otro animal. Además podemos encontrar majestuosas chimeneas en la decoración de algunas fincas con lo mejor del estilo rústico, que simulan las que en el pasado se usaban en interiores para calefacción de la casa y para la cocina.

Fincas con techos de madera

Con el pasar del tiempo las cosas van evolucionando de una manera un poco acelerada, ante la presencia de nuevos materiales para la construcción o según las variaciones de las tendencias decorativas, sin embargo algunas construcciones siguen manteniendo el tradicionalismo en cuanto a la implementación de materiales, como lo es el caso de la madera como elemento principal para la zona del techo, la misma permite que la calidez y frescura del lugar pueda ser disfrutada a todo momento y a toda hora, además su resistencia permite una mayor durabilidad con el pasar del tiempo a diferencia de otros materiales. Además es muy importante consideras que la madera en comparación a otros materiales, puede ser perfectamente combinada con cualquier decoración lo cual resulta ser una gran ventaja a la hora de reducir los costos de inversión.

Fincas rústicas: cocinas que unifican lo rústico y lo moderno

En ocasiones resulta ser un verdadero dolor de cabeza la decoración de la zona de la cocina, ya que este espacio debe combinar muchos aspectos en un solo lugar, como lo es el espacio, los colores, la seguridad y el almacenamiento. Por ello se cuando hablamos de cocinas en casas de campo o fincas se recomienda implementar decoraciones con piedras o madera en la zona de las paredes, ya que estas aportan sobriedad y naturalidad a esta zona de la casa, además puedes implementar la colocación de gabinetes altos para que el espacio se vea mucho más amplio.

Por otra parte las lámparas y la buena iluminación en general debe ser muy tomada en cuenta en esta zona de la cocina, ya que la madera en combinación con las piedras suele dar a la estancia una apariencia un poco más sobria, lo cual debe ser contrarrestado con la claridad, bien sea natural o artificial. Lo más importante es recordar que el color de la madera dependerá de los gustos de cada persona, aun cuando se recomiendan tonos claros, ya que estos son mucho más fáciles de combinar con los demás elementos.

Sala con lo mejor del estilo campestre

Ahora le toca el turno a la decoración de la sala, esta debe ser muy bien pensada y elaborada, ya que este es uno de los espacios más frecuentados por los habitantes y por la visita, en la actualidad existe una infinita cantidad de opciones decorativas para eta parte de la casa, sin embargo cuando hablamos de fincas o casas de campo lo primero que debemos considerar es la implementación de un estilo lo más natural que se pueda. En la onda de la utilización de madera tenemos la implementación de mesas de centro para la colocación de candelabros, flores, etc.

Esta decoración puede ser perfectamente complementada con la colocación de algunas alfombras texturizadas, las cuales jamás pasarán de moda. Sin embargo siguiendo la misma línea de decoración con textura podemos conseguir hermosas cortinas en diversos colores, iniciando con la elección de tonos pasteles o con colores un poco más atrevidos, como lo es el vinotinto o el rojo, esto nos ayudará a cubrir de mejor manera la zona de las ventanas, y reducir de esta manera el acceso de luz cuando así se desee. También se recomienda la colocación de algunos muebles de cuero o de tela, que permitirán dar un toque mucho más sofisticado y campestre a la decoración de tu finca.

Cuartos: contacto directo con la naturaleza

La hermosura de las formas y un acabado lujoso suele ser el detalle más notorio en la decoración de cualquier cuarto, sin embargo los espacios por de una finca pueden guardar estrecha relación unos con otro. Es por ello que lo primero que debe considerarse es la buena iluminación de la cuarto, donde es posible implementar algunos candelabros o lámparas en la decoración, considerando que la luz artificial es la más ideal para mantener la estancia perfectamente iluminada durante el día. También se puede crear un ambiente romántico en la zona del cuarto, donde los tonos cálidos hagan acto de presencia en todo momento, y que a su vez la ropa de cama haga juego con la decoración existente, preferiblemente en colores claros como el blanco o el beige, harán de sus noches las más inolvidables.

En la zona del jardín se recomienda colocar aquellas plantas que puedan darse con total normalidad para que de esta manera logren un ambiente muy acogedor y natural. Es bueno considerar que las plantas no deben ser expuestas a temperaturas tan elevadas, sino el resultado será un jardín completamente marchito si las especies seleccionadas no son de climas tan calurosos. De igual forma las plantas que se encuentren en el interior de la finca deben mantener un contacto no tan directo con la luz solar, por ello se recomienda la buena ubicación de las mismas, para que de esta manera logren recibir una iluminación moderada. Lo más importante a la hora de decorar una finca es recordar que la naturalidad es por excelencia la esencia del lugar, por ello debemos esforzarnos en aprovechar al máximo las características que posee todo el lugar.