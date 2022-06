Frente de casas

Muchos estilos para los frentes de casas

El frente de la casa es la conexión de nuestro hogar con el exterior, es decir aquello que se proyecta hacia afuera, es como los otros ven nuestra casa, y en eso radica la importancia de los frentes de casas, ya que son nuestra tarjeta de presentación, e indudablemente mientras mejor estén diseñados los frentes de casas, eso le dará un atractivo muy particular al inmueble.

Una táctica muy usada en estos días por la industria inmobiliaria para incrementar las ventas, es trabajar con inmuebles cuyos frentes de casas sean cada vez más atractivos, desde casas de lujo hasta casas más sencillas, la presentación dada por los frentes de casas, garantizará un buen negocio, a la vez de ser una buena inversión para los clientes, saliendo ambas partes favorecidas, lo cual es la idea en todo buen negocio.

Pero hablando de estilos para los frentes de casas, en días como los que vivimos, con los desarrollos tecnológicos y la gran variedad de materiales disponibles en el mercado, podemos asegurar que las opciones son prácticamente ilimitadas y ampliamente ajustadas a todos los gustos y presupuestos.

Frentes de casas modernas

La arquitectura moderna lleva consigo el uso de ciertos materiales que la han caracterizado desde sus comienzos, teniendo en el hormigón su principal aliado y llamémoslo así material base. Sin embargo esta misma arquitectura moderna ha evolucionado mucho hasta producir modelos de casas modulares ya no tan dependientes del cemento y la cabilla, además de ser de armado rápido, limpio y sencillo, además de ser más económicas que las casas modernas tradicionales o típicas. Es un hecho de que en sí hoy en día lo que hace moderna o no a una casa no son tanto los materiales sino más bien su diseño, su estilo, la distribución del espacio y el concepto como tal.

Las casas modernas hacen uso de infinidad de materiales en sus frentes de casas, por ejemplo el hormigón crudo, también llamado obra limpia, combinado a su vez con otros materiales como la madera, las tejas de diversos tipos para el techo, las diversas posibilidades en la decoración de la fachada. Las dimensiones es otro factor de vital importancia a la hora de trabajar los frentes de las casas, ya que nunca puede ser lo mismo una casa pequeña, de una mediana y otra grande, los frentes de casas siempre van a variar en función de las dimensiones, del tamaño de las casas. Pero hablemos de materiales, por ejemplo una tendencia muy usada en la actualidad por los arquitectos modernos es el minimalismo contrastado con ciertos elementos rústicos como la roca, que busca en sus diseños frentes de casas impecables y sin ningún tipo de decoración, lo plano es protagonista, sin embargo ese contraste con la piedra le da un toque muy particular. Muchas veces las combinaciones de materiales en este tipo de frentes de casas pueden variar, sin embargo como mencionamos el uso de piedra, la combinación con madera laqueada de blanco o negro siempre da un toque de elegancia único además de cerrar el estilo del diseño hacia lo minimalista, pero a su vez hacia un estilo más ecléctico, donde se permite la coexistencia de varios estilos de modo simultáneo . Frentes de casas eclécticos

Al hacer mención a la tendencia ecléctica dentro de la arquitectura, podemos introducirnos no solo a la mezcla de materiales que puede conllevar a ese eclecticismo, sino en si a la mezcla de estilos, muy propia y característica de la postmodernidad, donde hay una tendencia a valorizar más el sentido del pasado que el sentido del futuro. Dando frutos en construcciones también llamadas híbridas por su indefinición en cuanto a estilos, pero volviendo a nuestro tema principal que son los estilos en los frentes de casas hoy en día, sin lugar a dudas los estilos eclécticos van más allá muchas veces de lo podíamos imaginar.

Hay frentes de casas eclécticos donde el color por ejemplo juega un papel fundamental, tanto el color de los materiales usados en el diseño, tanto como el color añadido. Un ejemplo muy típico lo constituyen las fachadas de ladrillos rojos con combinaciones de colores variados en paredes, techos, y hasta el jardín colabora con su toque verde particular, así se constituyen estilos muy particulares y muy propios de estos tiempos, reflejados en la variedad de frentes de casas encontrados en todas partes.

El color como protagonista en los frentes de casas

Para los amantes del color existen opciones para los frentes de casas, que van de lo monocromático hasta la combinaciones más tropicales y menos conservadoras, Es muy común encontrar casas muy coloridas en zonas tropicales, pero no solo en zonas tropicales, en países asiáticos también se ven este tipo de fachadas coloridas con combinaciones muy diversas. Este fenómeno se da en países donde las casas son de una arquitectura clásica, ni moderna y en algunos casos se trata de casas de estilo colonial, de fachadas con grandes puertas de madera a dos alas, ventanales de barras de acero y techo a dos aguas, en la mayoría de los casos son construcciones de una sola planta. Si nos vamos por lo monocromático por supuesto aun cuando trabajemos con colores muy vivos, aún así debemos evitar excesivo de colores muy fuertes como el rojo en los frentes de casas. Lo más usual es que usemos todos entre los azules, los verdes, los colores pasteles, combinados en tonalidades que vayan de los más claros a los más oscuros. Por ejemplo si la pared de la fachada es de un azul celeste medio, la puerta se debe combinar con un azul más intenso, al igual que las ventanas y los barrotes de las ventanas, buscando una armonía cromática y visual por un lado alegre, pero por otro lado bonito.

Por otro lado si nos gustan las combinaciones más tropicales igualmente debemos saber escoger, incluso en las tiendas especializadas de pintura podemos conseguir catálogos con cartas de colores y sus posibles combinaciones. Adelante las opciones están dadas ya que hoy en día son muchos los estilos para los frentes de casas.