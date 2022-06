Aprovecha al máximo cada rincón de tu hogar

Antes de iniciar cualquier recomendación, idea o técnica sobre ¿Cómo mantener bonito nuestro hogar? ¿De qué color pintar las paredes de la casa? O ¿cómo decorar el ambiente de la casa? Es importante destacar la importancia de su significado, ya que este no es más que el ambiente familiar donde se desarrolla un individuo dentro de una vivienda; siendo este lugar una especie de refugio para todos sus habitantes.

Al tener en cuenta este tan importante concepto; debemos recordar la importancia de su buena distribución; ya que una de las características principales de los hogares es que estos sean acondicionados para cubrir al cien por ciento las necesidades de cada individuo que allí habita. El espacio del hogar debe ser debidamente distribuido, considerando el número de metros cuadrados disponibles en el lugar; ya que en la actualidad las edificaciones disponibles en el mercado inmobiliario varían según la ubicación geográfica, el espacio que este posee y por último pero no menos importante el valor monetario de la propiedad.

Con respecto a la fachada del hogar, se recomienda emplear colores neutros, bien sea blanco, marrón, amarillo, terracota, etc. Estos colores pueden ser combinados con facilidad con cualquier otro material según los gustos y preferencias de cada persona o en familia, estos pueden ser la cerámica, azulejos, terracota, piedras, hierro, madera, etc. La fachada de la casa es considerada por muchos como la carta de presentación esta acotación nace de lo que ella representa, ya que lo primero que ven los transeúntes e invitados al llegar o pasar por la casa es la fachada. Es fundamental que esta parte de la casa presenta un aspecto fresco, limpio pero sobre todo armonioso, donde los excesos no tengan cabida en esta zona.

Luego nos encontramos con el porche del hogar, el mismo debe ser acondicionado para un gran recibimiento, es decir, el espacio si es una casa debe mantenerse limpio, sin cosas fuera de lugar, además si existe algún tipo de plantas en este espacio lo ideal es que siempre se mantengan debidamente podadas, y que su mantenimiento sea constante, de esta forma al llegar a casa la persona se sentirá desde un principio dentro de su zona de confort. Pero en el caso de ser un apartamento, lo ideal es que el pasillo donde se encuentra ubicado el mismo se mantenga muy bien pintado, inclusive se pueden anexar algunas macetas a la decoración, recordando que las plantas pueden estar presente en todo lugar y momento. ¿Cómo decorar la sala? O mejor dicho ¿Cuantos han querido iniciar la remodelación de la sala, pero no tienen ni la más mínima idea de por dónde comenzar? Pues estas y otras preguntas cada vez son más frecuentes, ya que la decoración y mejora de la sala, depende de muchos factores, uno de ellos el espacio. Antes de comprar cualquier pintura, papel tapiz, vinil decorativo, o cualquier otro material que pueda ser empleado para cubrir las paredes es muy importante estudiar la disponibilidad de metros cuadrados que hay en la habitación.

Para las salas pequeñas se recomienda pintar siempre en tonos claros o pasteles, bien sea blanco, coral, beige, etc. Y una que otra pared pintada de algún tono pastel, naranja, azul, rosado, etc. El porqué de esta sugerencia, muy fácil, si se pinta un espacio pequeño con un color oscuro todo el espacio será visualmente mucho más pequeño, pero al pintar en tonos claros, aun cuando el espacio es pequeño por naturaleza, los colores claros tienen la capacidad de hacer lucir un determinado espacio mucho más grande de lo que realmente es, pudiendo complementar la decoración de las paredes para que no sean tan simples, con algún vinilo decorativo o con un papel tapiz no muy oscuro. Ojo: el papel tapiz no puede ser empleado en todas las paredes ya que se sobrecarga el espacio.

El hogar debe estar acondicionado de la manera más cómoda posible, por ello se recomienda la inclusión de algunos muebles, que hagan juego con el color de las paredes, de igual forma los pequeños detalles hacen la diferencia, por ello se recomienda la colocación de algunas lámparas estilizadas, una mesita de centro para colocar las revistas, cuadros, así como una alfombra central, esto permitirá mantener todo el lugar mucho más ordenado.

La cocina resulta ser un lugar de encuentro por excelencia, ya que esta se pasa un gran número de horas, inclusive resulta ser uno de los lugares más transitados, por ello su comodidad debe ser inminente. Se recomienda para este espacio la inclusión de gabinetes, tanto aéreos y al nivel del piso, esto permite tener todo ordenado, empezando por los utensilios de cocina, vasos, platos, ollas, etc. Así como la comida, además es muy importante no mezclar una cosa con la otra ya que la comida no puede ir en el mismo gabinete que los cuchillos o viceversa. Las islas de cocina se han hecho de gran utilidad con el pasar del tiempo, ya que estas sirven para colocar los alimentos mientras se preparan, permitiendo mayor movilidad a la persona que se encuentra cocinando.

La madera, el mármol, la cerámica, los azulejos o los vinilos decorativos, son ideales para embellecer las paredes de este lugar tan importante, además es necesario escoger un material que sea pueda limpiar con facilidad, ya que esta zona de la casa suele ensuciarse en un dos por tres.

El baño del hogar debe ser debidamente planificado, ya que este resulta ser el lugar de relajación de muchos, por ello se recomienda, el uso de cerámica y de grandes paneles de vidrio en la zona de la ducha, ya que la decoración mientras más minimalista es, en algunos casos resulta ser muy práctica, ya que permite a la persona tener mayor movilidad y visibilidad de las cosas. En el caso de las casas que tienen la lavadora en esta zona es importante considerar su ubicación, algunas personas tienden a colocarla bajo el lavamanos, mientras que otras hacen una especie de gabinete, de esta manera después de usarla solo deben cerrar la puerta de la misma. Sin embargo la zona de los cuartos dependerá única y exclusivamente de cada persona, ya que los gustos y preferencias jamás serán los mismos. Pero recuerda, el confort del hogar dependerá siempre de la decoración y la limpieza que este posea.