Aprovecha el espacio: Islas de cocina

Si dispones de espacio suficiente o de tan solo unos metros cuadrados puedes realizar la colocación de una isla en el área de la cocina, estas a medida que pasa el tiempo se van convirtiendo en un elemento muy práctico dentro de la decoración de este lugar, ya que la transforman en un lugar más moderno, debido a los grandes toques de estilo que estás desbordan.

Sin embargo debemos estudiar varios aspectos para que la elección de la isla se haga de manera exitosa, y que de esta forma se pueda aprovechar al máximo su utilidad. Lo primero que debes hacer es estudiar el espacio disponible en el área de la cocina, recuerda que la isla no debe impedir la movilidad en este lugar, de igual forma debes elegir un modelo que sea práctico, y a la moda, ya que el mercado nos ofrece una gran variedad de islas de cocina con diversos tipos de funcionalidades.

No puedes olvidar que la cocina debe dividirse en tres zonas (almacenamiento, limpieza y cocción). Si vas a colocar una isla debes recordar, que una de estas zonas se encontrará ubicada en este lugar. Debes tener en cuenta que la altura no debe ser tan elevada, la ideal para comer en ella es de 90 cm. Mientras que si solo será usada para empotrar algunos elementos de la cocina, la altura perfecta es de 110 cm. No olvides lo importante que es la iluminación en cualquier área de la casa, por ello la isla de trabajo debe estar perfectamente aclarada, previniendo la existencia de tantas zonas de sombra.

Lo ideal es tener luz directa sobre la isla. Por último pero no menos importante, tenemos la buena elección de los materiales, las islas de cocina más resistentes y versátiles son las realizadas en cemento, con algunos azulejos, mármol o cerámica en su decoración.