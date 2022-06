10 cuartos para caer terriblemente enamorado

No, no es ningún título de película. Es el look de este rincón personal, simple, diáfano, desenfado pero muy bonito. Las baldosas pueden decorar las paredes del cuarto o del salón (no solo las del baño o cocina), es económica, de muchos tamaños, formas, calidades, colores y ¡se limpia con un pañito y listo! La madera, el material por excelencia siempre aportará el calor de hogar que tanto bien hace.