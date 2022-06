Tenian un terreno estrecho y mira lo que hicieron

Cuando se quiere colocar la casa rodeada de verde se incorporan los retiros laterales al diseño de la casa, para que estos sirvan de respaldo a la mirada, desde el interior de la vivienda.

Esta casa en particular no tiene una parcela muy ancha, pero si quisieron los clientes junto al arquitecto dejarla separada de las demás, con el jardín rodeándola. Las dimensiones internas de la casa no son muy amplias pero con dos pisos se crean todas las áreas y funciones que necesita esta familia.