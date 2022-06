Como remodelar tu apartamento desde cero (sin complicarte la vida)

¿Cuántas veces no nos hemos mudado y no podemos cambiar nada?, pues es lo que ocurrió en este apartamento, los inquilinos no podían cambiar absolutamente nada y debían mantener todo como lo encontraron, sin embargo, al apartamento le faltaba calidez, atmósfera de hogar por lo que se emprendió un cambio radical con tan sólo pintar paredes y con la escogencia acertada y serena de un mobiliario impecable, al igual que la iluminación jugó un papel fundamental.

Vamos a verlo.