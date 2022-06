Nos robamos 7 ideas de un apartamento de 60 m²

Haremos una parada en esta pequeña sala de estar, donde lo primero que podemos resaltar son sus muebles los cuales poseen dimensiones excelentes para el espacio disponible, no solo un sofá con un tamaño excelente, si no tambien la utilización de un pequeño mueble de madera que sirve como gabinete inferior no muy ancho que no ocupa gran espacio del pasillo.

Utiliza tonos claros para ayudar a ampliar la percepción del espacio, eso es siempre una fantastica idea la cual fue perfectamente lograda por el arquitecto.