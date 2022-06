¡Transformación extrema de un estudio de 12 m²!

Con esta perspectiva desde la puerta de entrada, se puede apreciar la profundidad y la luminosidad, todo gracias a un diseño correcto e ingenioso. Se nota que se puso mucho énfasis en crear espacios de almacenamiento que permitieran guardar todo en gavetas y cajones, de esa forma no ocupan más espacio que el necesario, se pueden sacar cuando se necesite y luego guardar para que no estorben. El apartamento no fue ampliado, sólo necesitaba el talento de una diseñadora aplicada.