11 ideas de decoración espectacular (según tu personalidad)

Los atemporales son ellos mismos, tienen un espacio para la intimidad, otro para cocinar y otro para orar. Son armoniosos y agradables. De las modas, escogen lo que les agrada y no les importa si a otros no, son genuinos pero de buen gusto. No son anticuados, son atemporales. Son de muy buena energía, discretos y todo le queda muy bien. Cuando van en contra de la corriente, nadie se da cuenta. Si eres asi, podrias ser atemporal.