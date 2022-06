Este mini hogar lo transformaron y no vas a creer lo bello que quedó

Como elemento de circulación, la antigua escalera se encontraba encajonada entre dos muros, haciéndola lucir extremadamente angosta y asfixiante, intentando reducir ésta sensación con el tono lila de las paredes que no tuvo mucho resultado. Los escalones de concreto, fríos y en mal estado, no eran exactamente el mejor look para el interior de la vivienda.