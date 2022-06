¡8 ideas con piedra para las paredes de tu jardín!

El truco para revestir la mayoría de las paredes del jardín con piedra y no hacer que luzca como una cueva sin estilo es buscar una piedra cuyo tamaño no sea ni muy pequeño ni muy grande, además de seleccionar un tono neutral que no sobrecargue el patio ni lo haga lucir pequeño. Incluye toques de vegetación, pueden ser arbustos o enredadres; y no olvides jugar con el diseño de las luminarias para resaltar la hermosa textura de las paredes.