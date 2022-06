Te vas a enamorar de esta casa rústica

No es fácil para mi hacerlo, pero sin duda es mi responsabilidad advertirles a aquellos que son víctimas del amor a primera vista, pueden quedar terriblemente enamorados de esta villa, flechados por su belleza, no solo en su interior y sus fachadas sino todos los espacios que la rodean, la preciosa luz del lugar y la atmósfera que la envuelve. Este hermoso espacio forma parte del portafolio de una agencia inmobiliaria turca que busca llamar por completo al construir este pedacito de cielo.

Lo que la hace especial es su transparente sinceridad, el bello color de su piel, la luz de su interior y sobre todo su delicadeza y máxima elegancia. Si señores, si hablo de una casa, aunque no me crean, ella me transmite todo este amor. Visitemosla juntos en este homify 360.