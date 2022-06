Antes y después de una cocina ¡el resultado es increíble!

A veces buscamos cambiar, modernizar y remodelar nuestra cocina lo más pronto posible, ya que su triste y anticuado aspecto no nos hace sentir cómodos al momento de entrar y cocinar cualquier platillo para nuestra familia, incluso se te puede hasta quemar el agua (ha pasado) por no querer estar allí mucho tiempo y salir corriendo porque no has podido diseñar la cocina de tus sueños; Bueno, algo así ha pasado en este proyecto que traemos hoy para ti.

En esta oportunidad haremos una pequeña parada en la grandiosa ciudad de Río de Janeiro, donde encontraremos un increíble trabajo de remodelación de una cocina elaborado el estudio profesional de Maria Torres Arquitectura y Diseño, quien hizo uso de las diferentes texturas que los materiales pueden ofrecer para crear un lugar sumamente agradable, iluminado y con estilo que te inspiraran a cocinar hasta el mas sencillo pan con jamón y queso como si fuera un platillo gourmet.

Quédate con nosotros y descubre más de este interesante trabajo.