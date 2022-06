5 Maneras de transformar tu cocina ¡de vieja a espectacular!

La cocina es una de las habitaciones de la casa donde ponemos más empeño y esfuerzo, no solo estructural sino decorativo. También sabemos que cuando compras una propiedad tienes dos opciones, o empiezas de cero la estructuración y diseño completo de tu casa, o tendrás que trabajar teniendo como base lo que ya tenía el dueño anterior, que en ocasiones no suele ser lo que realmente queremos. Si tienes un buen presupuesto, puedes deshacer y comenzar con un lienzo en blanco para tener la cocina de tus sueños, si por el contrario, tienes un presupuesto más ajustado, piensa de qué manera puedes modificar lo que tienes, y ajustarlo a tu estilo. Aquí te enseñaremos 5 remodelaciones drásticas que no podrás creer que se trata del mismo espacio.