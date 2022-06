Apartamento tipo estudio para una muchacha

Hay un momento crucial en la vida de toda familia. Cuando la princesa de la casa se nos va a vivir sola. Si tu pequeña ya no es tan pequeña, o si eres tú la que ha abandonado el nido, inspirate en éste apartamento tipo estudio, ¡sólo para chicas!

Cada vez los apartamentos son más y más pequeños. Que tu primera casa sea una cajita de fósforos no tiene que decir que no puedas vivir sin estilo y dignidad. Lo que hace un espacio interesante (y sobre todo, habitable) no se restringe a los metros cuadrados sino al uso que a ellos se les da. De eso vivimos los arquitectos y diseñadores, de idear o replantear espacios perfectos en situaciones que parecen imposibles.

A continuación te mostramos 32 metros cuadrados, ¡para inspirarte!