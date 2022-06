Detrás del muro: una casa ultra moderna

Aquí el árbol al rededor del cual se levantó la casa. Lo suficientemente cerca para ganar metros cuadrados habitables, y lo suficientemente lejos para no bloquear del todo las vistas. Al hacer ésto, hay que tomar en cuenta no la distancia del tronco hasta la pared, sino el radio del follaje; no queremos que las ramas se nos metan en el cuarto.

Interesante aquí varias cosas; la casa a simple vista parece estar desnuda. Los ladrillos que vemos no son revestimientos sino los bloques mismos con los cuales están construidas las paredes. Podemos ver también la estructura de concreto armado, columnas y vigas se muestran sin timidez, tal como en la arquitectura brutalista e invasora de los ranchos de Caracas. Y sin embargo, es hermosa.