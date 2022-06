Decorar con negro: Perdiendo el miedo.

A pesar de que creamos o no que el negro es un color (que no lo es, pero no vamos a discutir sobre eso ahora), nadie puede decir que no es atrevido. El negro es, sin dudas, el color (o la ausencia de color) más dramática que podamos usar en decoración.

Decorar con negro requiere un poco de tacto y de olfato. La mayoría de los espacios pueden ser decorados con negro pero es vital es tener cuidado con las cantidades, porque algunos espacios pueden lucir bellísimos con paredes totalmente negras, pero otros pueden parecer bastante depresivos.

Si usted ama el negro y le gustaría incorporarlo en su decoración aquí le mostramos cómo y cuándo.