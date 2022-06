Una casa de dos pisos en la playa como para cuando te jubiles

¿Cuántos no hemos soñado con una casa en la playa? Pero no sólo eso sino que tenga el encanto y delicadeza de nosotras como mujer, pues el día de hoy visitaremos una casa que parece de muñecas, no por lo pequeña sino por los detalles en su fachada y elementos que la acompañan, utilizando madera a lo largo de toda la vivienda otorgándole ese toque rústico pero al mismo fresco por los demás elementos que lo acompañan, así que no esperemos más y demos un paseo.