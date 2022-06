Lo más leído: TOP 5 ideas económicas para hogares pequeños

’Los apartamentos pequeños suelen ser un reto al momento de amoblarlos y decorarlos, normalmente conseguimos dos o tres espacios en una sola habitación, como la sala, la cocina y el comedor. Los dormitorios no se liberan de los escasos metro cuadrados, así que sí te sientes desesperado con esta situación, no te preocupes, aquí te dejaremos algunas ideas que pueden orientarte no solo en el diseño, sino también en la distribución… ’ Sigue leyendo aquí: 6 Apartamentos pequeños pero modernos