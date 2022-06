Resulve tu balcón o terraza

Esta idea resalta por ser sencilla pero a su vez tremendamente eficaz al vestir el espacio de una belleza que no tenía. La baranda de metal resulta un tanto dura a la vista, y aunque funcional, luce simple y desvestida de toda gloria humana. Es uno de esos típicos subproductos de la producción en masa, no te insulta pero tampoco te seduce. Y no hay algo mejor que pueda hacer la madre naturaleza que corregir todo lo que hacemos mal. Por ello al colocar flores, suavizamos en frío del metal y traemos una atmósfera cálida y natural a un espacio que de otra forma parece un error de la era industrial. Y para remarcar el acento del color de las flores un par de sillas con líneas sencillas y delgadas que no parezcan querer tapar la vista, lo mismo debería suceder con la mesa, que debería ser una mesita. Así que lo que necesitas para hacer de tu balcón posindustrial un ricón primaveral no es mucho: Colores, y flores.