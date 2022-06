Habitaciones soñadas para mujeres

Hemos hablado sobre técnicas que ayuden a conseguir un espacio más amplio en la decoración de habitaciones pero prescindir de paredes es también otra forma de conseguirlo. Una de las mejores cosas de este dormitorio es que al no tener divisiones como bloques o cualquier otro material sólido se puede apreciar mucho mejor el verdadero tamaño del espacio incluyendo el baño. Aspecto que le da mucha amplitud y también mayor iluminación. Aunque no sea para todos los gustos, si el factor intimidad no representa un problema definitivamente hallarás un estilo atractivo y poco común para tu habitación.