13 Casitas modernas ¡en terrenos estrechos!

Cuando entre dos casas, existe un terreno vacío y se construye otra vivienda, parece a veces imposible que se haya podido diseñar y ejecutar una construcción habitable en ese terreno, pero la historia nos da buenos ejemplos. Recorriendo Europa donde este tipo de construcción ha sido evidente se puede encontrar en Valencia, España la que creemos es la casa más estrecha que se pueda encontrar, el Libro Guinnes de los Récords reconoce este edificio, del Número 6 de la Plaza de Lope de Vega como el más estrecho del mundo; un edificio de 5 pisos que posee una vivienda en cada piso y se destina a alquiles cada uno, no lo podrán creer tiene solo… ¡107cm de ancho! ¡NO!, no estamos confundidos, son solo 107cm de ancho. ¿Quién quiere vivir allí para que se le quite de una vez por todas la sensación de claustrofobia? Ustedes dirán la última palabra.

En este libro de ideas les vamos a mostrar algunas construcciones verdaderamente estrechas, pero no llegamos al Récord Guinnes, solo son por así decirlo normalmente estrechas, en estas que homify les presenta se puede vivir “holgadamente” comparándolas con la de España. Vamos juntos por esos caminos de casas modernas en terrenos estrechos, para asombrarnos ante el ingenio de quien las diseñó y de quien las habita.