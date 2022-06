¡El criollismo de los clósets y sus nuevas tendencias!

En Venezuela usamos la palabra clóset para referirnos a armarios donde podemos guardar todo tipo de objetos, tales como: ropa, zapatos, accesorios, cachivaches, corotos, etc. A pesar de que la RAE lo define como “armario empotrado”, nosotros tenemos varias categorías que no necesariamente implican esto último. Por ejemplo, dependiendo de su tamaño serán “clóset” o “el clósetcito”, mientras que dependiendo de su modelo podrán ser “clósets realmente empotrados”, “clósets aéreos” o más antiguamente “escaparates”. Lo cierto es que los clósets son elementos esenciales para la organización del hogar que mezclan estilo con funcionalidad, porque nos permiten aprovechar mejor nuestros espacios y orgazinar nuestras pertenencias (incluyendo esas viejas fotos o cartas que solíamos recibir cuando las redes sociales no estaban en boga y que aún conservamos).

Actualmente existen distintas tendencias, capaces de adaptarse a nuestras necesidades, que podrían servirnos de inspiración para realizar el clóset de nuestros sueños. Veamos entonces algunas de ellas!