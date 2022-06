10 ideas con estantes modulares (ideales para casas modernas)

Los hexagonos ( como las celdas de un panal de abeja) son la forma geométrica que más permite jugar con estantes modulares, pues tiene no cuatro sino seis superficies con las que unas piezas pueden conectarse con otras. Otro detalle que tienen (estos estantes en particular) es que no siempre tienen que estar todos cubiertos con alguna compuerta, juega con los espacios y coloca gabinetes sin puertas para que así puedas almacenar cosas en ellas y queden visibles.