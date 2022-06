Transforma tu hogar con 7 trucos pequeños y sencillos

Cuando hablamos de transformación en el hogar a menudo lo asociamos con gastos, construcciones o modificaciones que implican largos períodos de tiempo, contratación de personal calificado y muchas otras cosas que lo que te hacen es desistir de la idea con tan solo imaginarlo. Sin embargo, si de lo que se trata es cambiar la decoración, crear un ambiente distinto al que ya te has cansado de ver diariamente y que por la rutina y el ajetreo del día a día lo que haces es postergar el momento para dedicarte a ello, ¡no esperes más! que el momento de hacerlo es ahora. No te preocupes ni por tiempo, ni por dinero, porque con estas ideas no te tomará sino pocos minutos y el gasto será mínimo. Continúa leyendo y descubre cómo puedes lograr grandes cambios, con pequeños detalles.