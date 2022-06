Casa construida con contenedores (con planos incluidos para que hagas la tuya)

Nunca imaginarías que una cocina así pudiese estar dentro de un contenedor pero, ¡Sí es posible! Pensando a lo largo y no a lo ancho, los arquitectos crearon un módulo en forma de U donde el mesón principal se adosa a una de las caras largas del contenedor, aprovechando el espacio y no entorpeciendo la circulación. De líneas rectas y color blanco, la cocina luce minimalista ya que no se utilizaron ningún tipo de tirantes u ornamentos para los gabinetes, siendo las paredes de color azulado las que agregan color al diseño.