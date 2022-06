Puertas de acceso: ¿El resguardo de la intimidad o la bienvenida al exterior?

En esta imagen vemos una puerta doble que no se considera muy práctica. Por lo general el área que necesita para abatir las hojas al abrirla es importante, pero en algunos casos este diseño se hace necesario. Lo opuesto a este diseño serían las puerta correderas, que tienen la ventaja de ahorrar espacio si este no es suficiente en el retiro de frente de la casa. Aunque no es muy común en urbanizaciones donde ese retiro es importante si se utiliza en áreas céntricas donde la calle y la acera peatonal están muy próximas a la construcción.