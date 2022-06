7 consejos para construir una casa de bajo presupuesto en Venezuela

Cuando esté en proceso la construcción, no te pierdas cada detalle de cómo se hace cada etapa del proyecto, verifica e inspecciona por tu cuenta si se están ajustando a los planos, que aprenderás a leerlos antes. Toma datos sobre los materiales que se están usando, si siguen las especificaciones y cantidades acordadas.

La información que recojas te servirá no solo para controlar la construcción de tu casa, sino también conocer exactamente por donde pasan las tuberías de agua y eléctricas, toma fotos con tu celular y guárdalas en una carpeta de tu laptop. Cuando en un futuro necesites hacer una reparación, remodelación o ampliación de la casa ya tienes la información guardada y no estarás adivinando. Estas ideas no solo te servirán para controlar los gastos de la construcción, sino también para aprender un oficio, el futuro nadie lo tiene previsto pero a lo mejor allí está una opción interesante para ti.