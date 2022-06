Consejos para pegarla con las cortinas

Muchos pasan por alto el tema de la cortina cuando se trata de definir la decoración de la casa, como si fuera un elemento que no tiene relevancia en el cuadro final. ¡Esas personas han vivido engañadas! Una cortina mal seleccionada no sólo puede arruinar la decoración a la que tanto amor le hemos puesto, sino que de hecho puede ser muy molesto si no regula la iluminación de la forma en que queremos.