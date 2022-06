¿Cuánto le cuesta al venezolano decorar su casa?

No te quedes solo con un plan en cuando al dinero previsto para la inversión y en cuanto a la decoración que quieres. Procura tener una cantidad monetaria extra para cualquier eventualidad y varias ideas de decoración en mente por si alguna no es viable. Leer los artículos de homify te ayudarán muchísimo a saber qué estilo se adapta mejor a tu casa o apartamento según el clima de la ciudad donde vivas, los metros cuadrados que tenga, lo que deseas tener en él (piscina, jardín, jacuzzi, etc.) y otras cosas más, así que no nos queda más que decirte ¡manos a la obra!

Por cierto, esta inspiradora imagen con nuestro hermoso Ávila de fondo es del arquitecto Renny Molina.