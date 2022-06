6 Consejos para limpiar la casa sin estresarse

Comencemos por lo menos sencillo: la poceta. Dar con un limpiador de pocetas eficaz, que deje un rico olor y que además no te irrite o cause alergia puede no resultar tarea sencilla, así que ¿por qué no hacer el tuyo propio en casa? solo necesitas una cucharadita de esencia de aceite naranja o limón, una cucharadita de aceite de menta, media taza de jabón líquido, media taza de bicarbonato de sodio y dos cucharaditas de vinagre. El bicarbonato y el vinagre actuarán eliminando las bacterias mientras que los aceites ayudarán a dejaran un agradable aroma en el ambiente, ¡todo eso a la manera artesanal! ¡Fantástico!