5 ideas de comedores pequeños pero modernos

Para quienes desean tener un espacio maravilloso donde se pueda recibir a las visitas y agasajarlas toda la noche, no hay nada mejor que tener un espacio perfecto como lo es: el comedor. Si te has quedado sin ideas originales acerca de cómo decorar este maravilloso espacio, hoy te enseñaremos cómo sacarle el mayor provecho instalando una hermosa y delicada lámpara de techo, ubicar una mesa con diseños modernos, así como usar elementos decorativos para embellecer todo el entorno. Tener ideas creativas no es tarea fácil pero en homify lo hacemos posible para ti. Empecemos a anotar estas ideas: