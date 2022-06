12 Fotos de cocinas para que planifiques la tuya

Planificar la remodelación de tu cocina no es tan difícil como muchos creen. Cuando te reúnas con un profesional arquitecto o carpintero es muy importante que tengas una idea muy clara de lo que deseas. No tengas miedo de dibujar a mano lo que quieres, y recuerda que no se trata de un concurso de arte y dibujo, se trata de plasmar de una manera concreta y práctica tus ideas.

Puntos importantes a tomar en cuenta: el espacio tendrás para moverte entre las áreas de trabajo de la cocina, la distribución de los gabinetes y espacios de almacenamientos (repisas, closets, estantes… ), la colocación de la nevera, el horno etc. Cuando tengas una idea clara de la distribución, entonces ya puedes imaginar colores, materiales y estilos.

Para que tengas muchas ideas de donde escoger, te mostramos 12 cocinas que te darán inspiración para que planifiques la tuya. Vamos a verlas…