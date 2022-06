6 Diseños buenísimos para el garaje de tu casa

No eres fanático de las 4 ruedas, prefieres algo más de riesgo, adrenalina y emoción, así que cambias tu auto por una increible motocicleta, pero eso no significa que ella no se merezca también su propio lugar en tu vivienda, así que también puedes construir un garaje para estacionar tu vehiculo con tranquilidad, claro está, ahora el espacio puede ser menor; Utilizar metodos de construcción como tablas de madera de MDF sin chapa es una original idea, ya que mantiene la misma función y otorga textura al diseño