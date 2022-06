8 Tips de decoración para cada tipo de venezolano

A nivel de piso, me encanta estar a mí. Es acercarte al suelo, sentarse en posición de indio para cerrar los ojos y meditar por un instante o si eres menos come flor simplemente echarte y desestresarte de un día de cola. Es lo que produce este espacio gracias a la disposición de sus muebles, los cuales no se encuentran a una altura promedio, sino a ras de piso. Generando un ambiente de relax que se acentúa con los colores usados. Dos ambientes y un sólo espacio donde conviven estudio y zona de relax.