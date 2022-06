Reimaginando la Casa con Techo a dos Aguas

Sé algo por hecho, y es que muchos piensan que las casas con techos a dos aguas pueden verse aburridas, que son casitas normales y que no tienen mucho valor arquitectónico la mayoría de las veces. Bueno, en realidad eso es lo que yo pienso, pero dejo de pensar cuando veo obras que parecen haber sido sopladas, dentro de la creatividad de las personas que las han diseñado, por el mismo Dios de las Casas de Techos a dos Aguas. No son necesariamente obras maestras, pero sí son obras provenientes de una mano maestra, porque con una sencillez en la forma y estructura que la conforman logran mucho más de lo que cualquier ojo experto pudiese esperar. Una especie de oda a la imagen natural que todos tenemos por casa, y por ende esto es una pequeña sinfonía para los ojos. Después del salto vas a poder escuchar las piezas que no podrás sacarte de la mente los siguientes días.