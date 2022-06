La casa de vista infinita

El arquitecto Alberto Campo Baeza, concibió espacios amplios, blancos y sencillos, aquí no hay decoración como lamparas o espejos, preguntaríamos, ¿para que?, no queremos distraer la mirada de esta vista increíble. En su lugar, estos los diseñadores han decoraron al mínimo, para que no se perdiese el concepto principal de esta vivienda.