10 ideas económicas para patios y terrazas

Si tu patio es de concreto y no tiene vegetación, una manera económica de darle vida es reemplazarlo con baldosas artesanales. Estos pisos rústicos elaborados con arcilla roja y blanca mezclada con tierra son baratos, atemporales, y dan sensación de naturaleza aunque no tengas áreas de vegetación. También puedes incluir porrones grandes con plantas que no necesiten mayor cuidado. Como los cactus, por ejemplo…