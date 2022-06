Esta casa es medio pequeña pero fantástica

La sala de estar presenta un ingenioso diseño donde se ha sacado provecho de todos los espacios para almacenamiento, gracias a la elaboración he instalación de una interesante repisa cubica donde no solo da ubicación a una enorme televisor pantalla plana, si no que también permite almacenar muchas más cosas.

El uso de los tonos suaves en armonía con el brillo perlado de las baldosas en el suelo tiene un papel importante en el diseño en general, ya que permite colocar muebles de tonos más oscuros, que le regalan personalidad y texturas a todo el trabajo.