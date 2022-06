40 fotos para que planifiques tu cocina pequeña

La cocina puede ser nuestro lugar favorito de la casa por lo tanto siempre debe estar en perfecto estado sin importar el tamaño que tenga. Las cocinas pequeñas son maravillosas para aprovechar cada centímetro, puedes dedicar el resto del espacio para otras áreas importantes como el comedor, sin sacrificarlo en hacer que tu cocina sea más grande. De la mano de los expertos de homify, hoy te enseñaremos a conocer el lado positivo de contar con una cocina pequeña. Comencemos este recorrido que te servirá de inspiración para remodelar la tuya o mejorar la que ya tienes.

Algunos puntos que vale la pena anotar:

- Analiza la forma del espacio para que conozcas qué muebles ubicar. Coloca una campana llamativa para que atraiga las miradas y destaque la cocina. Cuando la cocina es pequeña debes verlo como una bendición. Tendrás menos centímetros para limpiar, menos madera para construir los muebles y gabinetes pero eso sí, ten en cuenta las formas y el diseño de la cocina. Elige un modelo que la haga destacar y otorgue valor al área.

- Organiza tus electrodomésticos dependiendo del espacio. Instala una barra de madera como parte del comedor. Podrás tener acceso a la sala.Los equipos de cocina pueden ser grandes y pesados como por ejemplo: la nevera, horno, microondas y lavadoras. Aunque no lo creas cada uno abarca centímetros importantes que pueden ser empleados para otras funciones. Te recomendamos analizar las bondades del espacio.

- Esconde la cocina en un pequeño clóset corredizo. Es una gran opción para un apartamento pequeño donde no se cuenta con tantos centímetros. Esta solución es de lo mejor puesto que no necesitas desperdiciar espacio, más bien lo hace más práctico la idea de tener la cocina oculta detrás de un clóset pequeño. Si no cuentas con espacio para la cocina y tienes un apartamento tipo estudio, esta es la solución.

- Aprovechar el espacio es la mejor de las ideas. Podrás disfrutar de toda la vista del entorno. Cuando las cocinas son de tamaño reducido hay que buscar ubicarlas en lugares estratégicos donde no rompan con la armonía del hogar. Colocarla debajo de la escalera es la mejor forma para hacerla valer, tendrás visión total del ambiente y no molestará con la decoración.

- Tener una cocina pequeña la hace más acogedora que el resto. Sácale provecho a cada centímetro ubicando lo que aporte utilidad. Las cocinas pequeñas tienen lados positivos, son muy hermosas y delicadas. Además, no necesitas tantos metros si vives solo, por ejemplo. Lo que es importante es la funcionalidad. Coloca tu pequeño fregadero debajo de la ventana. De esta forma podrás disfrutar de la luz natural.

- Ten una cocina en áreas cómodas de tu hogar. El recibidor y el comedor estarán divididos por una reja de madera. Dale creatividad a tus espacios. Si no estás pensando en realizar remodelaciones lo mejor para unir a la cocina con el comedor es hacerlo a través de una reja de madera donde puedes destacarlo como un pequeño recibidor. Construye un mueble de madera donde puedas guardar la vajilla y el resto de utensilios.

- Usa gabinetes donde puedas almacenar tus utensilios. Ten gavetas donde puedas guardar tu cristalería sin tener un mueble especial para ello. Para quienes desean la cocina pequeña tienen que pensar en las unidades de almacenamiento por lo que te recomendamos instalar varios muebles donde se pueda sacar provecho para reunir, guardar y almacenar todos los vasos, platos y utensilios sin problemas.

- Si tu cocina está instalada en un pequeño pasillo utiliza medidas mínimas, puertas corredizas para que que no estorbe al abrir, y de cristal para dejar entrar la mayor cantidad de luz posible. Para que tu cocina luzca más acogedora solo necesitas tener muebles del mismo color que la cerámica del fondo, de esta forma unificarás la habitación y lucirá más amplia de lo que es. Los detalles de los muebles puedes combinarlos con acero inoxidable, son muy durables.

- Busca soluciones alternas para unir el comedor con la cocina. Aprovecha la base del mesón como parte del respaldar del sofá. Lo mejor de una cocina pequeña es la manera en cómo luce y destaca por entre las demás. Puede ser la forma en que creativamente se aprovecha el espacio que abarca aspectos visuales y decorativos. Cada zona tiene un por qué y utilidad, como este innovador juego de comedor.