5 Reglas de decoración que los expertos te recomiendan

Si la decoración no es tu fuerte y estás un poco desesperado por no obtener el resultado que deseas, nosotros te daremos la solución en tan solo cinco sencillas ideas. No solo estarán enfocadas en la decoración, diseños de interiores, también la distribución del espacio y cuáles son los mejores consejos para tener el hogar que siempre soñaste.

En Homify buscamos que seas un experto explorando tu creatividad, siguiendo las reglas básicas para siempre obtener el mejor resultado, si quieres consejos sencillos, entonces aplica los cinco en el interior de tu casa y luego coméntanos cuáles fueron los resultados. ¿Listos? ¡Empecemos!