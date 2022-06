9 Dormitorios para enamorarse del estilo rústico

Tosco, rústico o campestre ¿Pero de qué campo? No importa de cuál campo; puede ser del campo mexicano, americano, europeo, etc. Lo impactante es que expresa una añoranza, un desconsuelo por no tener las cosas bellas del pasado, que tal vez desechamos para irnos a la ciudad.

El sentido tosco atribuido a éste estilo, no implica el significado de grosero. Se trata de que no se ha pulido, no se ha trabajado lo suficiente quedando puro y natural. Por eso, éste estilo, es genuino, sincero y natural.

En el campo los espacios son muy amplios y la madera abunda. En la ciudad los espacios son menos amplios y reducidos; por eso, se utiliza solo algunas áreas con símbolos de la decoración rústica.

Del campo se toma la inspiración de los colores, de los materiales y la carencia de acabados.

Con ésta visita, aclararemos las dudas de lo rústico .

Acompáñame. Será inspirador y didactico.